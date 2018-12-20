نورة الكعبي: "الثقافة" بصدد قياس مساهمة الفن في "الاقتصاد الوطني"

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن الوزارة بصدد قياس مدى مساهمة الإنتاج الفني والصناعات الثقافية والإبداعية بدولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الوطني في ظل الحراك الفني والثقافي الثري الذي تشهده الدولة وزخم المعارض الفنية والأحداث الثقافية لفنانين إماراتيين ومقيمين.

وأضافت معاليها، خلال افتتاح معرض "عبد القادر الريس: 50 عاماً من الفن"، بمنارة السعديات في أبوظبي أن "هذا المعرض يسرد رحلة 50 عاماً من العطاء في عالم الفن الذي يركز على الهوية الإماراتية ومبادئ الحياة الأخلاقية من خلال اللوحات الفنية التي تحكي ما عاصره الفنان عبد القادر الريس في فترات مهمة من تاريخ المنطقة وتعكس تجاربها الغنية".

وأعربت معالي نورة الكعبي عن فخرها بالفنانين الإماراتيين والمبدعين الذين أنجبتهم دولة الإمارات مثل عبد القادر الريس وتصدرت أعمالهم منابر الثقافة العالمية في مشهد يجسد تراث وتاريخ وثقافة الدولة عبر توظيف عناصر الحداثة في أعمالهم الفنية والمساهمة في تشكيل المشهد الثقافي العالمي، ما يؤكد قوة الفن الإماراتي.