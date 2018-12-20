سلطان بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي الرابع عشر بمنطقة الظفرة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، شهد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، العرس الجماعي الرابع عشر الذي أقيم في مجلس مبارك بن قران المنصوري في مدينة غياثي، وشارك فيه 55 شاباً من مختلف مدن الظفرة.

كما حضر العرس الجماعي سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان المنطقة وأهالي وأقارب العرسان.

بدأ الاحتفال بوصول سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الاحتفال حيث صافح العرسان والتقط الصور التذكارية معهم مهنئاً ومباركاً لهم بهذه المناسبة ومتمنياً لهم حياة زوجية هانئة ملؤها الحب والمودة والألفة وتكوين أسرة سعيدة تكون نواة طيبة لمجتمع دولة الإمارات.

وشكر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد القائمين على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد ساهم في نجاح الحفل ورسم الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين.

من جانبهم أعرب المشاركون في العرس الجماعي عن سعادتهم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لهذا العرس الجماعي الذي يأتي تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم كافة أشكال الدعم لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية بعيدا عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف وبما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

وقدمت الفرقة الشعبية لوحات وأهازيج شعبية احتفالاً بهذه المناسبة.