حصة بو حميد: 20 ألف أسرة يشملها مسح الدخل والإنفاق 2019

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

صرحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، من أهم المسوحات الأساسية التي ستقام على مستوى الدولة، حيث سيشمل مسح 20 ألف أسرة إماراتية وغير إماراتية، وسينطلق المسح بداية شهر يناير 2019 ويستمر حتى شهر ديسمبر نهاية 2019.

جاء ذلك خلال تصريح معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح الخميس بحضورها ومدراء عموم المراكز الإحصائية في الدولة، في قاعة مئوية الإمارات "2071"، في إمارة دبي، للكشف عن مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019.

وأضافت وزيرة تنمية المجتمع، أن هناك أكثر من 350 باحثاً ميدانياً في الميدان، للاطلاع على أبرز النتائج التي يشملها هذا المسح المهم جداً.