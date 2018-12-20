شرطة أبوظبي والاتحاد للقطارات يوقعان تفاهم لتأمين شبكة السكك الحديدية

الشارقة 24 – وام:

وقعت شرطة أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات مذكرة تفاهم بشأن تقديم الخدمات الأمنية للمرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الاتحادية في منطقة الظفرة.

وقع المذكرة في مقر شرطة أبوظبي، العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، وسعادة شادي خالد ملك، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للقطارات".

وأكد العميد الراشدي، توحيد الجهود المشتركة، ضمن تكامل العمل الحكومي، من أجل توفير السلامة العامة في منطقة مسار القطار بالتعاون مع شركة الاتحاد للقطارات، وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بشروط ومعايير السلامة.

وأوضح العميد إبراهيم الزعابي مدير إدارة أمن وسائل النقل، أن المذكرة تعنى بتقديم الخدمات الأمنية الخاصة بالقطار والتدريب والبيئة والصحة والسلامة إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مشيراً إلى أنه تمت زيارة محطات قطارات حول العالم للاطلاع على الخطط الأمنية الخاصة بتأمين السلامة لمستخدمي القطارات.