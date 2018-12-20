"صناديق العطاء" ترسم البسمة على وجوه الأطفال المحتاجين بجنيف

الشارقة 24 – وام:

بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار مبادرة "عام زايد"، سلمت بعثة الدولة في جنيف "صناديق العطاء" إلى المجمع الإنساني بالمدينة السويسرية والتي سيتم توزيعها على الأطفال المحتاجين.

ورحبت سيلين برنال نائبة مدير المجمع الإنساني، خلال استقبالها عالية هلال الشحي ممثلة رئيس البعثة، بالمبادرة الإنسانية من مؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت عالية الشحي التزام دولة الإمارات بنهج التسامح والتعايش مع كافة دول العالم ومختلف الأديان الذي وضع أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، مشيرة إلى أن أهم القيم الأساسية والمرتكزات التي ينطلق منها العمل الإنساني في الدولة ينبع من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والمتمثلة في عدم التمييز في العطاء والإغاثة الإنسانية بين دين أو عرق أو لون أو مذهب.

وأعربت الشحي عن تطلع بعثة الدولة إلى تعزيز التعاون مع المجمع الإنساني بجنيف خاصة وأن القيادة الرشيدة في الدولة تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.