"المصرف المركزي" يُحذر من رسائل احتيالية تحمل شعاره

الشارقة 24 – وام:





حذر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي العملاء من أي رسائل احتيالية تصلهم عبر "تطبيق الواتساب"، وتحمل اسم المصرف وشعاره.

وشدد المصرف المركزي، في بيان أصدره، الخميس، على عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية.

وأكد ضرورة عدم استخدام العملاء لمواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الأفراد أو الشركات، مكرراً أهمية حرص العملاء على حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاستخدام غير المصرح بها والاحتيال.