الإمارات والمكسيك تُعززان التعاون في مجال الاستثمار

الشارقة 24 – وام:





بحث سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، ورودريغو جاليجوس توسان مدير إدارة التنسيق لدى المجلس المكسيكي لرجال الأعمال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار.

وتبادل الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر سفارة الدولة، وجهات النظر حول التحول الذي تشهده المكسيك، وسبل اغتنام الفرص لإقامة وتعزيز أجندة للاستفادة من مميزات السوقين الإماراتية والمكسيكية، وتوظيف هذه العناصر لمصلحة المستثمرين من البلدين.

وسلط سعادة المنهالي، خلال اللقاء، الضوء على بيئة الاستثمار التي توفرها دولة الإمارات لجميع القطاعات الحيوية، مؤكداً أن السفارة تفتح أبوابها لجميع المهتمين بالاستثمار في السوق الإماراتية، أو تعزيز وتوسيع الاستثمارات القائمة من جانب الشركات المكسيكية، لافتاً إلى أهمية التواصل وتوحيد الجهود بين السفارة وقطاع الأعمال المكسيكي، لتسريع الإجراءات وبلوغ الأهداف المشتركة.

من جهته، أشاد رودريغو جاليجوس بدور سفارة الدولة وفتحها المجال للمجلس وللقطاع الخاص للتواصل واستكشاف سبل التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المجلس يحتضن 50 عضواً يمثلون مجموعات الأعمال الرئيسية في البلاد.

يأتي اللقاء في إطار متابعة أجندة التواصل والتقارب مع المجلس والهيئات المكسيكية الأخرى، التي تعمل على تعزيز وتنسيق التواصل بين مختلف القطاعات ذات الصلة بالاستثمار.