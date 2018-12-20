حاكم رأس الخيمة وولي عهده يشهدان ختام "الهجن العربية الأصيلة"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الأربعاء، ختام "مهرجان رأس الخيمة" الـ 26 لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي أقيم في ميدان "السوان" في رأس الخيمة من 16 إلى 19 من الشهر الجاري.

شارك في المنافسات ملاك الهجن العربية الأصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالرياضات التراثية التي تعبر عن أصالة وعراقة أبناء الدولة واعتزازهم بالموروث الشعبي الذي يعتبر أحد مكونات الهوية الوطنية الإماراتية.

وأشار سموه إلى أن ما وصلت إليه رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة في الدولة من تنظيم ومنافسة ومقصد للأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة يؤكد التزام أبناء الإمارات بالحفاظ على تراثهم الأصيل سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أوصى بالتمسك بموروث الآباء والأجداد.

من جانبه، أكد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن المهرجان السنوي للهجن العربية الذي اختتمت فعالياته، الأربعاء، في ميدان السوان برأس الخيمة يعبّر عن مدى التلاحم بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والتواصل والروابط المتينة التي تربط بين أبناء الخليج، مشيداً سموه بالنجاح الباهر الذي حققه المهرجان الختامي، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان العاملة في المهرجان، من أجل خروجه في أبهى وأفضل صورة مثلما اعتاد المهرجان على الظهور في كل عام.