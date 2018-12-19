عبد الله بن زايد يكرم الفائزين بجائزة "وزير الخارجية والتعاون الدولي"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نجحت في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي ورعاية المواطنين.

وأضاف سموه "أن تحقيق جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً يعكس جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكوادرها المتميزة التي أضافت في عام زايد إنجازاً وطنياً تاريخياً إلى سجل إنجازات الدولة في مختلف المجالات والميادين".

جاء ذلك في تصريح لسموه خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز في دورتها الثالثة، والذي أقيم الأربعاء بديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وسعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أصحاب السعادة مساعدي الوزير ومدراء الإدارات وموظفي الوزارة، إضافة إلى سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى الدولة.