انطلاق مسرعات توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية

الشارقة 24 – وام: انطلقت، الأربعاء، أولى فعاليات مبادرة تسريع توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية في القطاع الخاص خلال 100 يوم، وذلك خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمشاركة عدد كبير من منتسبيها. وأجرى مسؤولو التوظيف في 21 شركة شاركت في اليوم المفتوح، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، المقابلات الوظيفية مع الباحثين عن عمل من منتسبي الخدمة الوطنية للتعرف على إمكاناتهم وقدراتهم ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة، وعددها 213 شاغراً في مجالات متعددة منها المبيعات وخدمة العملاء والإدارة، فضلاً عن الإشراف الإداري والحاسب الآلي والبرمجة والهندسة وغيرها من المجالات. ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن نتائج اليوم المفتوح من حيث عدد الذين أبرموا عقود العمل وحصلوا على العروض، فضلاً عن الذين تم إدراجهم في قوائم المرشحين لشغل الوظائف لدى الشركات المشاركة المعنية، وكذلك الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية.