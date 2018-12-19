حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكندي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الأربعاء، مارسي جروسمن قنصل عام كندا في دبي التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها في الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل متمنياً لها طيب الإقامة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة .