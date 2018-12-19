التوقيع على مشروع لتزويد أم القيوين بـ "الطاقة النظيفة"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة أم القيوين، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بهدف تعزيز قطاع الطاقة النظيفة في إمارة أم القيوين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس الشراكة والتنسيق بين الطرفين، ومن خلال إنشاء محطة للطاقة الكهروضوئية، والتي سيتم من خلالها تزويد الطاقة النظيفة لإمارة أم القيوين.

حضر توقيع الاتفاقية من حكومة أم القيوين حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة.

وأكد معالي سهيل المزروعي أن هذه المذكرة تعد من أبرز النجاحات التي تعكس جهود حكومة الإمارات نحو التعاون لتحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من إجمالي الطاقة المنتجة.

وأضاف "أن دولة الامارات في العقود الثلاثة القادمة تركز على تنويع مصادر الطاقة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الطاقة وذلك لضمان الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة والحد من الاعتماد على استهلاك الوقود والغاز الطبيعي".

من جانبه، أوضح حميد الشامسي أن هذه الشراكة تأتي بناءً على مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2018 من خلال تعزيز وبناء الشراكات بين القطاعين المحلي والاتحادي والتي سوف تسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

يذكر أن المشروع، سيتم تنفيذه في منطقة فلج المعلا، على مساحة تقدر بحوالي 5 ملايين متر مربع وبقدرة 200 ميجاوات.