حمد الشرقي يستقبل إدارة "الفجيرة للموارد الطبيعية" وفريق محمية وادي الوريعة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، اليوم الأربعاء، سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بمناسبة تمكن المؤسسة من تسجيل رقم قياسي في موسوعة "جينيس" من خلال تشكيل شعار "علمني زايد" بأكبر عدد من الملصقات الورقية وذلك بالتزامن مع احتفال الدولة بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، الجهود المبذولة من قبل المشاركين في تشكيل شعار "علمني زايد" والقائمين عليه، متمنياً لهم النجاح والاستمرار في ترسيخ القيم النبيلة وتجسيد عمق الانتماء والاعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع سموه على خطط عمل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مشيداً بجهود المؤسسة ودورها في استغلال التقنيات الحديثة في استكشاف الصخور الصناعية علاوة على مواكبتها القوانين والتشريعات المنظمة للاستغلال التعديني.

كما تسلم صاحب السمو حاكم الفجيرة، من سعادة المهندس محمد سيف الأفخم دليل الاستثمار التعديني الأول والشامل لإمارة الفجيرة، والذي يركز على أهم الثروات الطبيعية المتنوعة والاستثمار في قطاع الصخور الصناعية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن شكره على الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في نجاح عمل المؤسسة، مؤكداً أن دعم سموه كان له الأثر الأكبر في تطور مشاريع المؤسسة وتلبية احتياجات متعامليها.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، اليوم الأربعاء، فريق محمية وادي الوريعة برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وحضور عبد الله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة، بمناسبة فوز محمية "وادي الوريعة " ضمن حملة أوائل الإمارات وتكريم الإنجازات التي يفخر بها زايد.

وأكد سموه أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة وحمايتها في إطار السياسة العامة التي تنتهجها دولة الإمارات في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

وثمن صاحب السمو حاكم الفجيرة الجهود المبذولة من قبل القائمين على محمية وادي الوريعة التي تتفرد بالعديد من المميزات والقيم الاستثنائية الطبيعية لاحتوائها على نظام بيئي فريد.