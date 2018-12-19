ريم الهاشمي تترأس اجتماع "اللجنة المشتركة بين الإمارات ومالي"

الشارقة 24 - وام:

عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، الثلاثاء، الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالي، برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وكاميسا كامارا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي.

ورحبت معالي ريم الهاشمي في بداية الاجتماع، بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، والوفد المرافق لها، وأكدت أن أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين، تأتي في أعقاب الزيارة الناجحة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جمهورية مالي في مارس الماضي، والتي تخللها توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث من المأمول أن تشكل هذه اللجنة علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضافت معاليها أن انعقاد اللجنة المشتركة يشكل تتويجاً لسلسلة من الإجراءات الثنائية المعززة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول في يوليو 2017.