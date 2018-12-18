سعود القاسمي يشهد مهرجان رأس الخيمة لسباقات "الهجن"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في ميدان " السوان " برأس الخيمة، الثلاثاء، فعاليات المهرجان الختامي السادس والعشرين لسباقات الهجن العربية الأصيلة في رأس الخيمة.

وتوج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الفائزين بالأشواط التي أقيمت صباح الثلاثاء، حيث سلم سموه كأس صاحب السمو رئيس الدولة لناصر حموده حمد العفاري بفوز "أعياد" بالمركز الأول وحصولها على أفضل زمن.

كما سلم سموه "السيف" المقدم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لعبدون زويد رغش الجحافي بفوز "الواعي" بالمركز الأول في الشوط الثاني.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هو الداعم والراعي الأول لتراثنا الوطني، الذي تشكل مهرجانات الهجن العربية الأصيلة إحدى صوره الزاهية، وتعبر عن أصالة أهل الإمارات وعراقة تراثهم الحضاري وجذورهم التاريخية الضاربة في عمق الزمن.