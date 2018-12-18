عبد الله بن زايد ووزير خارجية قيرغيزستان يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وقيرغيزستان والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة وزير خارجية قيرغيزستان، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع قيرغيزستان بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين في جميع المجالات.

من جانبه، أكد تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وقيرغيزستان والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

حضر اللقاء، سعادة محمد حارب المحيربي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.