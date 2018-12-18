القبيسي تتسلم دعوة لزيارة برلمان قيرغيستان

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية جمهورية قيرغيستان والوفد المرافق له.

وتسلمت معاليها خلال اللقاء دعوة لزيارة برلمان قيرغيستان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا والمواقف التي تهم الطرفين، في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشارت القبيسي إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون لإنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين لدورها في تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في الفعاليات البرلمانية.

ومن جهته، ثمن وزير خارجية قيرغيستان، دور دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة ورفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، مشيداً بريادة الدولة في مجالات التعايش والتسامح وتمكين الشباب والمرأة والتنمية والاهتمام بالتعليم.