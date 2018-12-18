رسالة من رئيس الدولة إلى رئيس جنوب أفريقيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، إضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جنوب أفريقيا، في قصره في بريتوريا، سعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

ونقل سعادة السفير الهاملي، خلال اللقاء، إلى رئيس جنوب أفريقيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة.

بدوره حمل رئيس جنوب أفريقيا، سعادة السفير الهاملي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد سعادة السفير الهاملي، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، ترتقي إلى مستويات متقدمة، نظراً للتنسيق والتعاون بين البلدين على المستويات كافة، في ظل توجيهات قيادتي البلدين من أجل تحقيق المزيد من النمو، والاستقرار من خلال توفير شراكات واعدة.