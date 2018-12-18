35 دبلوماسياً يؤدون اليمين القانونية أمام عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

أدت دفعة جديدة من الدبلوماسيين الجدد، اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لم تدخر جهداً لتمكين المواطن الإماراتي والاستثمار في بناء قدراته، وتزويده بجميع الفرص التي تمكنه من المساهمة بقوة في بناء مستقبل الدولة.

ورحب سموه، عقب مراسم أداء اليمين القانونية، بالدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم 35 شاباً وشابة، معرباً عن سعادته بلقائهم واعتزازه بالتحاقهم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد سموه حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على استيعاب أبناء الوطن الأكفاء القادرين على خدمة وطنهم، وتمثيله خير تمثيل سواء داخل الدولة أو خارجها.