محمد بن راشد يوجه بإصدار تقرير علمي عن حالة ومستقبل اللغة العربية

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تغريدة على حسابه على تويتر، أنه في اليوم العالمي للغة العربية تحتفي الإمارات مع العالم بهذه اللغة الخالدة، دراسةً وبحثاً وعبر سياسات حكومية وثقافية متجددة، مضيفاً سموه: "لدينا أجندة وطنية للغة العربية ووجهنا بعمل المزيد من الدراسات والمبادرات لترسيخها لغة للحياة".

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على إطلاق تقرير "تقرير حالة ومستقبل اللغة العربية"، ليكون أساساً ودراسةً موسعة لمقاربة تحديات اللغة العربية بطريقة علمية، تساعد على تطوير أساليب استخدامها وتعليمها وتمكينها كوسيلة للتواصل، واكتساب المعرفة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وأعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، عن تبنيها لتوجيه سموه بإصدار "تقرير حالة ومستقبل اللغة العربية"، وذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري للغة العربية، الذي يعد جزءاً من الأجندة الوطنية لمئوية الإمارات 2018.