الإمارات تتضامن مع السعودية تجاه ما صدر من "الشيوخ الأميركي"

الشارقة 24 – وام:

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل، ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في موقفها تجاه ما صدر مؤخراً عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية.

كما أعلنت الوزارة، في بيان لها، رفض دولة الإمارات لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والتعرض لقيادتها وتحت أي مسوغ، ورفضها أي ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ولكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي، ومكانتها العربية والإسلامية والدولية.

وأعربت عن تقدير دولة الإمارات العميق، للمملكة العربية السعودية، ودورها في أمن واستقرار المنطقة .

وجددت تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.