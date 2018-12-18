حاكم أم القيوين يطلع على خطط وزارة "التغير المناخي"

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على خطط واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة، والمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية المتعلقة بمجالات العمل البيئي، ومنها استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة، ومشروع مكب نفايات المدينة، بأم القيوين بصوره خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين الثلاثاء، في الديوان الأميري، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وفريق العمل المرافق له.

حضر المقابلة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية بأم القيوين، وسعادة ناصر بن سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين بوزارة التغير المناخي.

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لمشروع مكب المدينة بأم القيوين، الذي يشمل أعمال التجهيز والتجريف والتغطية للنفايات، وإنشاء بركة تجفيف للمياه العادمة الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء خلية طمر هندسية للنفايات الخطرة الصلبة.