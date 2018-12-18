عبد الله بن زايد يحضر حفل "سفارة البحرين"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء الإثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وذكرى تولي ملك البحرين مقاليد الحكم.

وهنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان السفير البحريني وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنياً للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأكد السفير البحريني في كلمة بهذه المناسبة عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الروابط أسست لعلاقة راسخة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين تمتد جذورها في تاريخ البلدين.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية .