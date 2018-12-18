محمد بن زايد يستقبل "ليان فانوي"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، المتسابقة ليان فانوي من إسطبلات الريف الحائزة على عدة بطولات في المسابقات الثلاثية "الترايثلون" على المستوى القاري والعالمي.

وهنأ سموه المتسابقة التي رافقها والداها على إنجازاتها القارية والعالمية، متمنياً لها التوفيق ومواصلة بذل الجهود والسعي بعزيمة لحصد المراكز الأولى.

من جانبها، أعربت المتسابقة عن سعادتها بلقاء ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة عزمها المحافظة ‏على هذا المستوى وتطويره ‏بما يحقق لها المزيد من التميز والفوز بمختلف الألقاب.