عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية إثيوبيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والطيران وذلك في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من نمو وتطور.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية إثيوبيا، مشيداً خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع إثيوبيا في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور ورقينه جباييه على العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، مشيداً بما يشهده التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا من تطور مستمر في العديد من المجالات.

وعقب اللقاء شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية في مجال تشغيل العمالة الإثيوبية في دولة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الدولة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومن الجانب الإثيوبي الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا.