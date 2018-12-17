انطلاق مسرعات التوطين في الظفرة بمشاركة 600 مواطن

الشارقة 24:

انطلقت فعاليات مسرعات التوطين في منطقة الظفرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث شارك نحو 600 مواطن ومواطنة، في يوم مفتوح للتوظيف، في القطاع الخاص، نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، يوم الإثنين، بمنطقة الظفرة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الموارد البشرية، في أبوظبي.

وحضر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعادة سلطان خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين، فعاليات اليوم المفتوح، حيث التقوا الباحثين عن العمل ومسؤولي الشركات المشاركة، وعددها 21 شركة عرضت فرص وظيفية متنوعة في مجالات المحاسبة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق، فضلاً عن مجالات الأمن والإشراف الإداري والحاسب الآلي.

وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للمبادرة، التي تستهدف توفير ألف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة في القطاع الخاص .