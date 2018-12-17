"الوطني" يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – وام:

وقعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومون هي سانغ رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية "البرلمان"، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة، يوم الإثنين، في مقر المجلس بأبوظبي، مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما البرلمانية منها بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات، وجمهورية كوريا الجنوبية.

وتهدف مذكرة التعاون والتفاهم، إلى تفعيل أطر التشاور والتنسيق والتواصل وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات البرلمانية، من خلال تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها والتواصل والتنسيق البرلماني المستمر بين الجانبين، تسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تعزز وتجسد عمق وخصوصية هذه العلاقات وتعزز الروابط المشتركة، التي ترتكز على تلاقي الرؤى ووحدة المواقف والشراكة المتنامية في المجالات كافة، وبما يترجم توجهات قيادتي البلدين الحريصتين على تطوير هذه العلاقات وتدعيمها في مختلف المجالات.