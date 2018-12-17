خليفة بن طحنون يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – وام:
استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي، يوم الإثنين، في واحة الكرامة، مون هي سانغ رئيس الجمعية الوطنية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الضيف، لدى وصوله واحة الكرامة مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها على الآخر، حيث يمثل هذا النصب رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.
وخلال الجولة التي قام بها سانغ، في مختلف أنحاء الواحة، استمع لشرح قدمه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، كما قام ضيف الدولة بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.