خليفة بن طحنون يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – وام:

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي، يوم الإثنين، في واحة الكرامة، مون هي سانغ رئيس الجمعية الوطنية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الضيف، لدى وصوله واحة الكرامة مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها على الآخر، حيث يمثل هذا النصب رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال الجولة التي قام بها سانغ، في مختلف أنحاء الواحة، استمع لشرح قدمه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، كما قام ضيف الدولة بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.