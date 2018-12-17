محمد بن زايد يستقبل المشاركين في مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في لقطة مع المشاركين في المؤتمر

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الإثنين، في قصر البحر، المشاركين في المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي، الذي أنهى أعماله في أبوظبي.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بضيوف الدولة من المؤتمرين، وعلى رأسهم معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معرباً سموه عن تقديره ودعمه المتواصل لمثل هذا المبادرات الهامة والريادية، والتي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وتوثيق عرى التعاون بين الدول العربية والارتقاء بها.

وأكد سموه، امتلاك العالم العربي الإمكانات والقدرات التي تمكنه من تعزيز التنمية والتطور والنمو في المجالات كافة، مشدداً سموه على أهمية الاستفادة من الفرص العديدة والنوعية التي تزخر بها الساحة العربية، من خلال التنسيق والتعاون وطرح المبادرات الطموحة خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وأطلقت الجامعة العربية، خلال المؤتمر، الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي من شأنها النهوض بالتنسيق والتعاون العربي إلى مستويات أرقى، خاصة في المجالات الحيوية كالاقتصادية، وأثر ذلك الإيجابي على مسيرة التضامن العربي ورفاهية المجتمعات.

من جانبه، أعرب وفد المشاركين في المؤتمر عن شكره وتقديره لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورعايته الكريمة للمؤتمر، التي أسهمت بشكل كبير في نجاح أعمال المؤتمر، والخروج بهذه التوصيات والنتائج الهامة.