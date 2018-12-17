بلحيف يفتتح نموذج أحد الفلل السكنية في حي التسامح بدبي

الشارقة 24:

افتتح معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أحد نماذج الفلل السكنية في "حي التسامح" السكني بإمارة دبي، ودشن مركز الابتكار الذي نفذه البرنامج داخل الحي السكني، ويضم قاعة متعددة الاستخدامات للزوار والموظفين .

وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، أن افتتاح نموذج الفيلا السكنية في "حي التسامح السكني" بمنطقة الخوانيج في دبي، يهدف إلى تمكين المستفيدين من التعرف على تفاصيل المسكن الخاص بهم واختيار النموذج السكني الذي يتناسب واحتياجاتهم إلى جانب تسخير كل الإمكانات والطاقات، أمام جعل هذا الحي من الأحياء النموذجية التي ترتقي وطموحات المواطنين.

وأوضح معاليه، حرص البرنامج على تعريف المستفيدين بمميزات المساكن من خلال تنفيذ النماذج السكنية المصممة للحي السكني، والتي توفر للمستفيدين فرصة الاطلاع على هذه النماذج على أرض الواقع قبل تنفيذ المشروع بالكامل، ما يتيح لهم اختيار النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات أسرهم وتحقق استقرارهم وسعادتهم.

وتضمن نموذج الفيلا التي دشنها معالي الدكتور النعيمي 4 غرف نوم، وهي مزودة بأنظمة ذكية تبدأ من فتح باب المسكن الخارجي عن طريق الهاتف الذكي وتنتهي بأنظمة مرتبطة بجميع تفاصيل المسكن كقياس مستوى استهلاك الطاقة والمياه، في حين يضم مركز الابتكار والذي نفذه البرنامج داخل الحي السكني قاعة متعددة الاستخدامات تتميز بمواد معاد تدويرها من موقع بناء مشروع "حي التسامح" وقاعة اجتماعات ومكتبة وزاوية للقراءة حيث يتميز المركز بسهولة نقله مستقبلا للمشاريع السكنية الأخرى وهو مفتوح أمام زوار المشروع وموظفي البرنامج .

ويعد مشروع "حي التسامح" ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في إمارة دبي بإجمالي 341 مسكناً، بمنطقة الخوانيج الثانية على مساحة من الأرض تقدر بـ 250,000 متر مربع وبتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون درهم حيث سيتم تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2020.

ويقع المشروع في منطقة ديرة في الجانب الشمالي من منطقة الخوانيج الثانية على امتداد الشارع رقم" D97 " ويضم ستة نماذج سكنية مختلفة من حيث الحجم والطراز المعماري، كما يشتمل المشروع من حيث عدد حجم الوحدات السكنية على 10% من المساكن بغرفتي نوم و25 بالمائة منها بثلاث غرف نوم و65% من المساكن بأربع غرف نوم.

وتتميز التصاميم المعمارية للنماذج السكنية في هذا الحي السكني بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية، ولكن بطابع حديث ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية التي ستنفذ في الدولة، فضلاً عن تطبيق فكرة الوحدة المعمارية والتي تسهم في تقليل نسبة الهدر في المواد المستخدمة في البناء بنسبة تصل إلى 20%.