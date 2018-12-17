عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي يشهد قفزات متسارعة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تعمل على مواكبة القفزات المتسارعة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والتي تشبه ثورة الإنترنت التي شهدها العالم، قبل بضعة عقود.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، مع براندون كاير الرئيس التنفيذي العالمي لقطاع التكنولوجيا في شركة "دل إي إم سي"، بهدف تعزيز التعاون في مجال تعزيز الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وبالتحديد الذكاء الاصطناعي، الذي يسهم بتشكيل مستقبل أهم القطاعات الحيوية بالدولة والعالم.

وأعلن معاليه، أن حكومة دولة الإمارات نجحت بعقد شراكات متميّزة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف تبني التقنيات الحديثة والناشئة وتطوير مهارات الشباب الإماراتي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير الفرصة للخريجين، ليسهموا في مسيرة بناء المستقبل.

وأكد معاليه، أهمية تشجيع الشباب على تطوير مهارات جديدة، لمواجهة تحديات المستقبل وخلق بيئة محفزة لدعم المواهب المحلية وإعدادها، لقيادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الناشئة ورفده بالكفاءات المؤهلة.