نهيان بن مبارك يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية ورومانيا

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصره، يوم الإثنين، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، موون هيي سانج رئيس مجلس الشعب في جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق.

واستعراض الجانبان، علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، وآفاق التعاون في المجال البرلماني بشكل خاص، والمجالات كافة بشكل عام.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال اللقاء، الذي حضره سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء من المجلس، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، خاصة في المجال البرلماني، انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة من التعامل في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد موون هيي سانج، بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كما استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك، ناتاليا انتوتيرو وزيرة شؤون المغتربين في حكومة رومانيا والوفد المرافق لها.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزها على مختلف الصعد.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة، وأعضاء البعثة الرومانية.