منصور بن محمد يُكرّم 81 شركة وعاملاً متميزاً بجائزة تقدير العمالية

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح الإثنين، 31 شركة و50 عاملاً متميزاً بجائزة تقدير، في دورتها الثالثة للعام 2018، وذلك في فندق ميدان بدبي.

حضر الحفل الذي نظمته إدارة جائزة تقدير، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعدد من المسؤولين.

وتقدم اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة، بأسمى آيات التقدير والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة، كما أعرب عن بالغ تقديره للجنة المحكمين وفريق عمل تقدير وفريق المقيمين لجهودهم، وبارك للشركات المتميزة في مجال رعاية العمال.

ثم قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الشركات والعمال الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم 81 شركة وعاملاً منهم 31 شركة و50 عاملاً، يعملون في ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسة في دبي، هي المقاولات والمصانع والمناطق الحرة.

كما قام سموه بتكريم الشركاء الاستراتيجيين ورعاة الجائزة، وهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ومجلس المناطق الحرة بدبي، وإماراتك، واينوك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفلاي دبي، وزاجل.