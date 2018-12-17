حكومة الإمارات تطلق "حوارات التجربة الحكومية"

الشارقة 24 – وام:





أطلقت حكومة دولة الإمارات، المبادرة التفاعلية "حوارات التجربة الحكومية"، الهادفة إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا المبتكرة، وأحدث ما توصلت إليه الشركات والمؤسسات الرائدة، وأثر تطبيق هذه التكنولوجيا على مستقبل الخدمات الحكومية.

وتمثل المبادرة، منصة حوارية دورية، تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين والحكوميين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لإعادة تعريف وتقييم التجربة الحكومية، والوصول إلى صياغة جديدة للجيل التالي، من الخدمات الحكومية.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهجاً تطويرياً مستداماً لنماذج العمل والخدمات، من خلال تصميم وإعادة ابتكار تجارب المتعاملين، في عملية تمثل الجيل المستقبلي لتطوير الخدمات.

وأوضح أن "حوارات التجربة الحكومية" تتيح الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وأهم التوجهات المستقبلية، ومشاركتها مع المسؤولين الحكوميين، والاستماع إلى آرائهم حول كيفية الاستعانة بها وتطويرها، ومن ثم تطبيقها بما يعزز تجربة المتعامل.