مجلس الوزراء يعين سعيد النظري مديراً عاماً لـ "الاتحادية للشباب"

الشارقة 24 – وام:

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين سعيد محمد النظري مديراً عاماً للمؤسسة الاتحادية للشباب.

ويأتي اختيار النظري من منطلق خبرته في مجال العمل الشبابي، ومن خلال عمله مديراً تنفيذياً لمكتب الشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورئيساً تنفيذياً للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، إضافة إلى عمله في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".

ولدى سعيد النظري خبرة واسعة في وضع الاستراتيجيات وإدارة المشاريع والمبادرات، حيث عمل على العديد من المشاريع الوطنية لخدمة الشباب في مختلف القطاعات في الدولة.