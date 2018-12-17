زكي نسيبة يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة رومانية

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، في مقرّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، يوم الإثنين، ناتاليا أنتونتيرو وزيرة شؤون المغتربين الرومانية، التي تزور البلاد حالياً، وذلك بحضور الدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة.

بحث الجانبان، سبل التواصل الثقافي، وأوجه التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا، وأكّدا أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة القطاعات والمجالات، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المُشترك، في المجالين الدبلوماسي والثقافي.

وأشاد معالي زكي نسيبة، بالتطوّر الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص قيادة الدولة، على تعزيز وتطوير العلاقات مع رومانيا، بما يُحقّق مصالحهما المشتركة في شتى المجالات.

من جانبها، أكدت الوزيرة الرومانية حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع الإمارات، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.