ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة راشد السلحدي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء إلى عائلة السلحدي، في وفاة المغفور له راشد بن عبيد السلحدي .

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة سيح الغب برأس الخيمة، يوم الإثنين، عن خالص تعازيه ومواساته، إلى العقيد متقاعد محمد راشد السلحدي، والعميد الركن سعيد راشد السلحدي نائب قائد القوات البرية، والعميد سيف راشد السلحدي مدير إدارة الموارد البشرية بكلية الشرطة، والنقيب سلطان راشد السلحدي مدير فرع الطرق الخارجية بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، والرائد علي راشد السلحدي رئيس قسم إنتاجية العاملين في القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة، والملازم أول أحمد راشد السلحدي من القوات المسلحة، في وفاة والدهم، وإلى أسرة وذوي الفقيد وآل السلحدي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة.