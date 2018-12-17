حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير التشيك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، في مدينة صقر بن محمد، يوم الإثنين، إلكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة، انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، للسفير التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية، مثنياً بما قام به من جهود خلال فترة عمله في الدولة، من تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، على مختلف الصعد .

حضر اللقاء، سعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.