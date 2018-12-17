النعيمي يعتمد الخطة المالية لحكومة عجمان للسنوات الـ 3 المقبلة

الشارقة 24 – وام:





اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الخطة المالية العامة لحكومة عجمان، للسنوات المالية الـ 3 المقبلة، بقيمه متوازنة، وبدون عجز، حيث بلغت قيمتها 4.140 مليار درهم، وبنمو قدره 17% عن الخطة المالية 2016-2017-2018، وتم اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2019، ضمن الخطة المالية بقيمة قدرها 1.380 مليار درهم، وبدون عجز.





وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الخطة المالية لحكومة عجمان، ما هي إلا ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021، بتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتنافسية الإمارة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021.





وأوضح سموه، أن من أبرز أهداف الموازنة، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، ومرافق المجتمع والبيئة، عبر تقديم الدعم الاجتماعي، بصيغ وأساليب متنوعة، تخدم المواطنين والمقيمين، وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالشؤون الاقتصادية، وتعزيز عمليات البناء والتنمية المستدامة.