زايد الخير صوتٌ نثر في أعماقنا حب التسامح

الشارقة 24:

بروح زايد الخالدة في أعماقنا، تلك التي أثارت بعبقها أرجاء العام المنصرم لتمتد بمنهجه سمواً للعام الجديد بالتسامح، فالعفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين ووضع الأعذار، والنظر إلى المزايا والحسنات التي يمتلكها الناس، لا التركيز على العيوب والأخطاء التي يبتلى بها.

فالحياة قصيرة ترحل سريعاً، وتعدو دون توقف، ولا يكسبنا الكُره والحقد سوى الخسارة، لذا على الإنسان أن يملأها حباً وتسامحاً وأملاً ليكون الاطمئنان باباً وراحة البال له منفذاً.

وبإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2019، في دولة الإمارات "عاماً للتسامح" حيث وطدت دولة الإمارات سمة التسامح، لتكون عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال تشريعاتها وسياساتها الهادفة التي تعمق مفاهيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، للأجيال الجديدة على وجه الخصوص لتعود على المجتمع بإيجابياتٍ جمة، باعتبارها عاصمة عالمية للتسامح.

والتسامح نهج اجتماعي، وثقافي، بل وديني في المقام الأول، وزينة الفضائل، اتخذه رجل عظيم كزايد في تأسيس دولة عظيمة، كدولة الإمارات العربية المتحدة، بمفهوم عمل به على الارتقاء بمستوى الأخلاق والقيم بين أبناء وطنه، فمن عاشر الناس بالمسامحة زاد استمتاعه بهم، ومن أقواله المأثورة التي لازالت راسخة في قلوبنا، أن التسامح واجب، فإذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، كيف لنا نحن البشر لا نسامح، وقد قال تعالى في محكم آياته:" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".

أعقل الناس أعذرهم للناس، هذا ما سعى إليه حكيم الأمة زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه طول مسيرة حكمه، حيث أنه رأى في التسامح طريق للعيش الرغيد وللجنة، فالبشر إخوان في نظره، فعلى الأخ المصيب أن يأخذ بيد أخيه المخطئ، وينجده ولا يتركه حتى لا يرتطم بتيارات الطريق المعاكس ويعينه حتى يعود إلى جادة الصواب.

وتجسد الإمارات " عام التسامح " من خلال تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع لترسيخ مكانة الدولة كعاصمة عالمية للتسامح بالمساهمات الاجتماعية والثقافية المتخصصة في مجال التسامح بين الحضارات، بسن تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح وتعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر في الوسائل الإعلامية، ذلك أن قوة التسامح تصنع المعجزات، فمن مآثره: "إن نهج الإسلام هو التعامل مع كل شخص كإنسان بغض النظر عن عقيدته أو عرقه".