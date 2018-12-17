شما المزروعي: الإمارات تدعم شبابها ليكونوا قادة المستقبل

الشارقة 24 – وام:

ثمنت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، قرار مجلس الوزراء بتعيين سعيد النظري مديراً عاماً للمؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكدت معاليها دعم قيادة دولة الإمارات لشبابها في أن يكونوا قادة المستقبل يساهمون بشكل فعال في مسيرة تنميتها بشكل عام، وفي مجال العمل الشبابي بشكل خاص.

ولفتت المزروعي إلى أن دولة الإمارات تستثمر الكثير في تنشئة جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤوليات، والمساهمة في خلق نموذج عمل شبابي فريد على مستوى العالم.

وأضافت أن اختيار سعيد النظري جاء لما يتمتع به من خبرة واسعة في مجال العمل الشبابي، وفي القطاع الحكومي والخاص، حيث ساهم عمله كمدير تنفيذي لمكتب الشباب ورئيس تنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، على أن يتبوأ هذا المنصب في المؤسسة، متمنيةً له التوفيق في أن يساهم في الارتقاء بمبادرات الشباب لتصل إلى المستوى الذي تطمح له حكومة دولة الإمارات.