"تنفيذية البرلماني العربي" توافق على مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

وافق المشاركون في اجتماع اللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد على مدى يومي 14 و15 ديسمبر الحالي في مقر الجامعة العربي في القاهرة، على المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بالنموذج الاسترشادي لقانون عربي للمرأة والطفولة ولقانون عربي لمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية.

أوضح سعادة أحمد محمد الحمودي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنه قبول التعديلات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية، حيث أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشاريع الاسترشادية للقانونين بعد ادخال تعديلات الشعب البرلمانية العربية، والدعوة إلى اجتماع لاحق من أجل دراسة تلك المقترحات وإقرارها ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.