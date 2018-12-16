برعاية محمد بن زايد.. انطلاق المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم الأحد في ابوظبي، فعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي.

وأطلقت جامعة الدول العربية خلال المؤتمر، بحضور أحمد أبوالغيط أمينها العام الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي مع ممثلي الدول العربية الذين حضروا حفل التدشين.

وأكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له بالافتتاح الرسمي، أن الدول العربية تعمل على تعزيز سبل التعاون البيني العربي في كافة المجالات ومن أهمها الاقتصادية، وقد أسست بداية لفكرة الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي كوسيلة إضافية لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي.

وتقدم أبو الغيط بالشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على مبادرتها بعقد هذا المؤتمر الهام، ودعمها لمبادرة تعزيز الاقتصاد الرقمي المشتركة.

كما أعرب عن تقديره الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته الكريمة لأعمال هذا المؤتمر.

وقال أبو الغيط إن اختيار موضوع الاقتصاد الرقمي العربي ليكون القضية المحورية لأعمال هذا المؤتمر، يعكس وبصدق مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصادات بشكل عام.

وتم خلال الجلسة الثانية مناقشة التحديات العالمية وضرورة العمل ضمن أجندات مشتركة، شارك فيها ستيفانو مانسرفيزي المدير العام للتنمية الدولية في المفوضية الأوروبية، والميجور جنرال جيرت يوهانس هاجمان نائب قائد فيلق التدخل السريع لحلف الناتو، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

ومن المقرر أن يتم عرض توصيات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي، بعد انتهاء أعمال يومه الثاني على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في تونس في مارس المقبل.