عبد الله بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، زلماي خليل زاده مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص للسلام في أفغانستان.

ورحب سموه بالمبعوث الأميركي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دعم الإمارات للجهود التي يقوم بها المبعوث الأميركي من أجل إعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في أفغانستان.

كما أكد سموه على رسالة دولة الإمارات الإنسانية السامية القائمة على مساعدة الشعوب الصديقة وترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في شتى ربوع العالم.

من جانبه، أشاد زلماي زاده بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه أفغانستان والمهام الإنسانية النبيلة التي تنفذها من أجل دعم ومساعدة الشعب الافغاني.