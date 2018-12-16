البواردي: شعب الإمارات نشأ على نهج التسامح

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أن شعب دولة الإمارات نشأ على نهج وخلق الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أدرك أن التسامح ينبع من النفس البشرية الخيرة والفطرة السوية، التي فطر الله الناس عليها، وآمن بأهمية التمسك بهذه القيمة باعتبارها القوة التي تربط المجتمع ببعضه وتجعله متماسكاً.

وأضاف معاليه، أن التسامح هو الوسيلة التي مكنت شعب الإمارات من بناء المجتمع الحضاري المتعاضد، الذي استمد الوطن قوته منه، وساهم في تحقيق آمال قيادته وشعبه في بناء النهضة الحضارية التي يطمح إليها، ويتقدم على دروبها باتجاه المستقبل بسهولة ويسر.

ولفت معاليه، إلى أن التمسك بقيم التسامح جعل هذه الأرض الطيبة محبوبة من جميع سكان العالم، فهم يرون أن الإمارات تحتضن 200 جنسية من جميع أنحاء العالم بأمن وسلام.

وأوضح أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أدرك أهمية التسامح، وقد تجلت حكمته وبصيرته في تخصيص عام 2019، ليكون عاماً للتسامح مختصراً بذلك حقيقة الدولة وسياستها، من خلال التزامها بالقيم الأخلاقية والإنسانية، ما يكسبها مزيداً من احترام المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته يعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية الراقية في نفوس أبناء الدولة جيلاً بعد جيل.