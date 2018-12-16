القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

وقعت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم، مع جامعة أبوظبي، ضمن بطاقة الخصم "حماة الوطن" إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية، التي تم إطلاقها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة، من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، وذلك إيماناً بأهمية دور الخدمة المجتمعية والتعاون المشترك، في تحقيق أهداف الطرفين، حيث ستقدم جامعة أبوظبي من جانبها خصومات وامتيازات لحملة بطاقة "حماة الوطن".

ونصت المذكرة على منح منتسبي القوات المسلحة، من حملة بطاقة حماة الوطن، وأقربائهم من الدرجة الأولى خصماً بقيمة 15% على رسوم الساعات الدراسية لبرامج البكالوريوس، وخصماً بقيمة 25% على رسوم الساعات الدراسية لبرامج الماجستير، إضافة إلى إعفائهم من رسوم التسجيل وقدرها 2850 درهماً، وذلك في جميع فروع الجامعة في أبوظبي والعين ودبي ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة.