ولي عهد أم القيوين يشيد بمبادرة عام التسامح

الشارقة 24 – وام:





أشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح.

وأوضح سموه، أن التسامح من قيم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي رسخها لتصبح نهجاً لمجتمع الإمارات، فالتسامح سمو في التعامل الأخلاقي بين البشر، وثقافة فكرية وممارسات إنسانية ومظهر حضاري، يرقى بالعلاقات بين الشعوب إلى المحبة والوئام وبناء الثقة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وبناء مجتمعات متحضرة، وأجيال تنهل من هذه المبادئ، طريقاً للتآزر والخير والسلام .

وأضاف سموه، لقد كان لقيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، علاقات وروابط مع دول العالم، جسدت من خلالها روح التعاون والتآخي في كافة الظروف، وتصدرت الإمارات دول العالم في العديد من المبادرات الإنسانية، التي حظيت بتقدير شعوب العالم ومحبتهم.