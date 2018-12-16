توقيع اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير "ريفييرا الإمارات"

الشارقة 24 – وام:

وقعت بلدية مدينة أبوظبي، وشركة "إمكان" العقارية، وبنك أبوظبي الأول، اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير ساحل الإمارات "ريفييرا الإمارات"، بقيمة 15 مليار درهم.

ويقع مشروع "ريفييرا الإمارات"، بين مدينتي أبوظبي ودبي، في منطقة غنتوت بالتحديد، ويضم المشروع، منازل ساحلية ضمن طبيعة ساحرة، ومنتجعات ذات مواصفات عالمية، ومعايير ترفيهية ترتقي بجودة الحياة إلى مستويات كبيرة.

وقع الاتفاقية، التي حضرها سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات، مع شركة "إمكان" العقارية، وبنك أبوظبي الأول، ومحمد آل علي مدير عام ورئيس إدارة النقد في بنك أبوظبي الأول، ووليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية.

وأكد سعادة سيف بدر القبيسي، أن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015، يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على تنظيم القطاع العقاري، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين، وجميع الأطراف ذوي العلاقة، وبما يعود بالفائدة والإيجابية على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب الاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة التطبيق الأمثل للقانون العقاري ولوائحه.

من جانبه، أعلن جاسم الصديقي عضو مجلس إدارة "إمكان" والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، أن "إمكان" ستقوم بغرس أسلوب حياة جديد بالكامل باستخدام نهجها الفريد لبناء المجتمع، وأن وجهتهم الساحلية الأولى ستدمج أساليب التصميم والمعايير المبتكرة في ساحل الإمارات، وذلك من خلال المزج بين الإلهام التقليدي مع العناصر الحديثة القوية والآفاق الخلابة.

بدوره، أوضح وليد الهندي، أن القوانين المنظمة لسوق العقارات في العاصمة، هي نتيجة مباشرة لتوجيهات الحكومة الرشيدة، ولجهود بلدية مدينة أبوظبي، في تنظيم قطاع العقارات وضمان النمو المستدام لأبوظبي.