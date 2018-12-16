الشرقي يطلع على استراتيجيات عمل وزارة الطاقة

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية أن تضطلع خطط العمل الحكومية ومشاريعها، بمهمة دعم استراتيجية دولة الإمارات، لاستشراف المستقبل‎، مشيداً في هذا السياق بعمل وزارة الطاقة والصناعة وجهودها في إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة، التي تنسجم مع توجهات الدولة في استدامة مواردها، وإنتاج الطاقة النظيفة وتدعم استراتيجيتها في التنمية الخضراء.

‎

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، صباح يوم الأحد، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، الذي أطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على استراتيجيات عمل وزارة الطاقة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة، مشيراً إلى أهمية العمل المستمر على تطوير خططها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطاقة بما يضمن تحقيق أهدافها.

‎

وأكد سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتعزيز دورها في قطاع الطاقة لما يمتاز به موقعها الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة وامتلاكها بنى تحتية متقدمة وإمكانيات على صعيد الطاقة، وهو ما تساهم به إمارة الفجيرة اليوم، انطلاقاً من مكانتها كواحد من المراكز الرائدة في صناعة الطاقة.

‎

بدوره، تقدم معالي سهيل بن محمد فرج فارس بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على الدعم الكبير لعمل وزارة الطاقة والصناعة، مؤكداً حرص الوزارة على اتباع أساليب المعرفة والابتكار في تنفيذ خططها بما يتوافق ورؤية قيادتنا الرشيدة وبالمستوى الريادي لدولة الإمارات.

‎

حضر اللقاء، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، ومحمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، وعثمان العلي مدير الإدارة المالية في الهيئة، ومحمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للكهرباء والماء، ومحمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.