د. رجاء القرق: تجربة الإمارات في التسامح مدرسة للكبير والصغير

الشارقة 24:

أعلنت سعادة الدكتورة رجاء القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أن إعلان 2019 عاماً للتسامح، ليس بجديد على دولة الخير والعطاء، التي نهلت من إرث وحكمة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت سعادتها، أن تجربة دولة الإمارات في التسامح والعمل الإنساني، باتت مدرسة يستفيد منها الكبير والصغير، وما حققته الدولة من إنجازات باستقطابها جميع الجنسيات والثقافات على أرضها، للعمل والعيش، بات عنواناً يميز دولة الإمارات، عن كافة الدول الأخرى.

ولفتت سعادة القرق، إلى أن بيئة الأعمال في الدولة، هي أكبر مثال على التسامح الذي سطرته دولة الإمارات، وإذا كان شعار تلاقي العقول الذي رفعناه، استعداداً لمعرض إكسبو العالمي 2020 دبي، هو شعار المستقبل، فإن تلاقي الثقافات والحضارات على أرض الإمارات في العام 2019، هو عنوان نفخر به ونتطلع لمشاركة العالم أجمع، تجربتنا الرائدة في التسامح.

وأكدت سعادة رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم، التي خصصت حقيبة وزارية للتسامح، وتحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والأديان، تعيش على أراضيها بانسجام ووئام، وتحتل المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم.